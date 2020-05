Ripresa serie A, la partita si gioca sugli esami medici (Di sabato 9 maggio 2020) Ripresa serie A, la partita si gioca sugli esami medici: tamponi da fare subito, poi i test sierologici. Rimane il nodo La vera partita non si giocherà sul campo, ma sugli esami da effettuare. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla Ripresa della serie A e al protocollo da mettere in atto. Tamponi subito – si legge – poi solo test sierologici: la strategia federale rimane in linea con i bisogni del paese, dunque sarà necessario trovare un accordo. Le procedure sanitarie saranno fondamentali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Serie A - si va verso la ripresa del campionato : tutti i dettagli

Gazzetta - Verso la ripresa della Serie A : 15 giorni di ritiro - ma la chiave sarà un auto-lockdown

Ripresa Serie A - Colombo : «Dal Pino e Gravina hanno fatto un gran lavoro» (Di sabato 9 maggio 2020)A, lasi: tamponi da fare subito, poi i test sierologici. Rimane il nodo La veranon si giocherà sul campo, mada effettuare. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alladellaA e al protocollo da mettere in atto. Tamponi subito – si legge – poi solo test sierologici: la strategia federale rimane in linea con i bisogni del paese, dunque sarà necessario trovare un accordo. Le procedure sanitarie saranno fondamentali. Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : La Serie A verso la ripartenza: 'Squadre in clausura come grandi famiglie' ? - tvdellosport : ?? ULTIM’ORA È stata convocata in via d'urgenza, mercoledì 13 maggio, l'assemblea di Lega Serie A. ?? All’ordine… - SkySport : Sottosegretario Salute Zampa: 'C'è fiducia nella ripresa, con dati ok' - ItaSportPress : Juventus, Chiellini: 'Ripresa senza tifosi? Se ci penso mi passa la voglia' - - DagheneDb : RT @TeofiloSteven: @andreavianel @Gazzetta_it Direttore c’è da stupirsi? Ieri molte testate stranamente hanno tagliato la parte più importa… -