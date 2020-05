Ridurre l’orario di lavoro a parità di salario

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 maggio 2020) Nella giornata di ieri, il Partito democratico ha rilanciato la sua proposta di riduzione dell’orario di, con tanto di riduzione di. In breve, lavorare meno e guadagnare meno. È una proposta che si inserisce nel dibattito politico di questi giorni, imperniato essenzialmente attorno a due posizioni: quella della Ministra del, Nunzia Catalfo, che aveva sostenuto la proposta di rimodulare l’orario, pensata per incrociare le esigenze organizzative delle aziende e i percorsi di formazione dei lavoratori, e quella del Presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, che invece ha risposto chiedendo di rimodulare il sistema di relazioni industriali per dare maggiore forza alla contrattazione aziendale.Se la proposta sostenuta inizialmente dalla Ministra, al netto di una serie di questioni necessarie che andavano chiarite e riviste fuori da ...