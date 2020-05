Richard – Missione Africa, il film: trama, cast e streaming (Di sabato 9 maggio 2020) Richard – Missione Africa, il film: trama, cast e streaming Nel 2017, Toby Genkel e Reza Memari hanno diretto insieme il film d’animazione digitale Richard – Missione Africa, in lingua originale intitolato Richard the Stork. Lo studio Rakete di Amburgo e lo Studio 352 in Lussemburgo hanno realizzato lo storyboard, ma è stato lo studio Rakete a essere il responsabile dei disegni dei personaggi principali, mentre lo studio di Lussemburgo si è occupati dei disegni dei personaggi secondari. La pellicola è stata presentata in anteprima al Berlin International film Festival, dopodiché è stato distribuito nei mesi successivi anche negli altri cinema. Negli USA è stato distribuito da Lionsgate. Vediamo qual è la trama del film, chi vediamo nel cast di doppiatori e dove seguire il film, in tv e in streaming. Richard, Missione ... Leggi su tpi Programmi TV di stasera - sabato 9 maggio 2020. Su Italia1 il film «Richard – Missione Africa»

Richard Missione Africa film stasera in tv 9 maggio : cast - trama - streaming

Richard : Missione Africa - il film in onda sabato 9 maggio su Italia 1 (Di sabato 9 maggio 2020), ilNel 2017, Toby Genkel e Reza Memari hanno diretto insieme ild’animazione digitale, in lingua originale intitolatothe Stork. Lo studio Rakete di Amburgo e lo Studio 352 in Lussemburgo hanno realizzato lo storyboard, ma è stato lo studio Rakete a essere il responsabile dei disegni dei personaggi principali, mentre lo studio di Lussemburgo si è occupati dei disegni dei personaggi secondari. La pellicola è stata presentata in anteprima al Berlin InternationalFestival, dopodiché è stato distribuito nei mesi successivi anche negli altri cinema. Negli USA è stato distribuito da Lionsgate. Vediamo qual è ladel, chi vediamo neldi doppiatori e dove seguire il, in tv e in...

zazoomnews : Programmi TV di stasera sabato 9 maggio 2020. Su Italia1 il film «Richard – Missione Africa» - #Programmi #stasera… - MemoriesItalia : #StaseraInTv (9 maggio 2020) #Rai1 - #IDieciComandamenti #Rai2 - #Petrolio Antivirus #Rai3 - #LiberiTutti #Rete4 -… - cineblogit : Stasera in tv: 'Richard - Missione Africa' su Italia 1 - cineblogit : Stasera in tv: 'Richard - Missione Africa' su Italia 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Richard - Missione Africa' su Italia 1 -