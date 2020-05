Regione Lazio: ‘L’Ultimo Piano’ della scuola Volontè su Rai Play (Di sabato 9 maggio 2020) Roma – Dopo essere stato accolto dal Torino Film Festival, da lunedi’ 11 maggio sara’ disponibile in esclusiva in streaming on demand su RaiPlay “L’ultimo piano”, il film prodotto dalla scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonte'”, Centro di formazione professionale della Regione Lazio. E’ quanto fa sapere la Regione Lazio in una nota. “Abbiamo accolto con grande piacere- ha dichiarato l’Assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, Claudio Di Berardino- l’interesse di RaiPlay per il film realizzato dalla scuola Volonte’, che e’ uno dei progetti formativi strategici della Regione Lazio. La possibilita’ che il lavoro creato da giovani professionisti del cinema italiano possa avere un’ampia platea di spettatori premia sia l’investimento di risorse regionali in questo ... Leggi su romadailynews Pd : nuovi e importanti contributi da Regione Lazio

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio LA REGIONE VICINA | Nuovo Coronavirus Regione Lazio Incendio a Tarquinia, vigili del fuoco, carabinieri e volontari Aeopc sul posto

NewTuscia – TARQUINIA -Un incendio ha colpito un magazzino a latere di un locale nei pressi di Marina Velca a Tarquinia, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Carabinieri e i volontari AEOPC.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE 9 MAGGIO/ Oltre 100mila guariti, nuovi contagi in calo

Buone notizie dal bollettino della Protezione civile sull’andamento del coronavirus in Italia: c’è una consistente riduzione di infetti. I nuovi casi sono 1.083, in calo rispetto a ieri, quindi nel co ...

