Regione Campania: da lunedì 11 maggio riaprono le attività mercatali (Di sabato 9 maggio 2020) Regione Campania: il governatore Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza con cui ha disposto la ripartenza delle attività mercatali (compreso il mercatino di Fuorigrotta). Il provvedimento riguarda anche l’attività sportiva individuale. Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’Ordinanza n.45 dell’8 maggio 2020 con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, l’ordinanza prevede: A decorrere dall’11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari– nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Linee guida. Inoltre, sarà consentito ... Leggi su 2anews Regione Campania - oggi più di 2mila rientri : più di 400 test rapidi - nessun tampone positivo

Nonno (FDI) : “Governo e Regione Campania sostengano mondo dello spettacolo”

Coronavirus - dalla Regione un bonus di 250 euro per gli studenti universitari della Campania (Di sabato 9 maggio 2020): il governatore Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza con cui ha disposto la ripartenza delle attività(compreso il mercatino di Fuorigrotta). Il provvedimento riguarda anche l’attività sportiva individuale. Il governatore della, Vincenzo De Luca, ha firmato l’Ordinanza n.45 dell’82020 con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, l’ordinanza prevede: A decorrere dall’112020 e fino al 172020, è consentita la ripresa delle attività, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari– nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Linee guida. Inoltre, sarà consentito ...

VincenzoDeLuca : In Campania la Fase 2 è già cominciata. Siamo la prima Regione d’Italia per aiuti anticrisi. Il nostro Piano Econom… - VincenzoDeLuca : ?? La Fase 2 in Campania è già cominciata. Il Piano Socio Economico della Regione vale circa un miliardo:...?? - VincenzoDeLuca : #Fase2: da questa mattina, personale Asl e Protezione Civile, coordinati dall’Unità di Crisi della Regione Campania… - alexbintqaboos1 : @VincenzoDeLuca Presidente De Luca pensi anche a noi Disabili. Noi abbiamo fatto la Domanda legge 112 che la Region… - PinoSa54 : RT @Partenope_MH17: Regione Campania, De Luca: 'Siamo già nella fase 2, senza nuovi focolai dal 18 maggio riapriremo tutto! Noi modello anc… -