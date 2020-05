Regione Campania, aggiornamento Covid: oggi 12 positivi su oltre 4000 tamponi (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 1.170 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 170 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati processati 43 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 370 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 271 tamponi di cui 4 risultati positivi; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 208 tamponi di cui 3 risultati positivi; – Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 162 tamponi di cui nessuno risultato ... Leggi su anteprima24 Fase 2 - la Regione Campania autorizza le gite in barca

