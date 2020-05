Regionali, Forza Italia non molla: “Giochi chiusi in Campania, il candidato è Caldoro” (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Forza Italia insiste: “In Campania giochi chiusi. Il candidato è Stefano Caldoro”. Dai vertici del partito di Silvio Berlusconi trapela forte irritazione sia per l’intervista rilasciata oggi dal quotidiano il Mattino da Nicola Molteni, coordinatore campano della Lega, che l’indiscrezione sul nome del magistrato Catello Maresca alla guida del centrodestra in Campania. Il leader campano della Lega ha bocciato l’ipotesi di un politico alla testa della coalizione. Dal fronte azzurro nessun passo indietro: “E’ Stefano Caldoro il candidato”. Bloccando anche l’ipotesi Maresca. L'articolo Regionali, Forza Italia non molla: “Giochi chiusi in Campania, il candidato è Caldoro” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Coronavirus - Borrelli : “Rsa? Le sanità regionali stanno provvedendo a rinforzare il personale. Se serve chiediamo intervento dell’esercito”

