Rangnick, nuovi segnali al Milan: il club non conferma, la palla passa a Gazidis. Il punto (Di sabato 9 maggio 2020) Il nome di Ralf Rangnick continua ad essere accostato con insistenza alla panchina del Milan del futuro. Lo fa anche oggi La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna sottolinea come, ogni volta che l’ex Lipsia affronta il tema Milan, aggiunge una ammissione, una mezza verità. "Hanno chiesto se ci fosse la possibilità di collaborare - ha raccontato Rangnick alla Bild - di conseguenza ho informato la Red Bull e successivamente ci sono stati colloqui con il mio procuratore. Non posso... Leggi su 90min (Di sabato 9 maggio 2020) Il nome di Ralfcontinua ad essere accostato con insistenza alla panchina deldel futuro. Lo fa anche oggi La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna sottolinea come, ogni volta che l’ex Lipsia affronta il tema, aggiunge una ammissione, una mezza verità. "Hanno chiesto se ci fosse la possibilità di collaborare - ha raccontatoalla Bild - di conseguenza ho informato la Red Bull e successivamente ci sono stati colloqui con il mio procuratore. Non posso...

gazz_rossonera : Allenatore Milan – Rangnick lancia nuovi segnali: Gazidis, che fai? - sportli26181512 : Rangnick apre al Milan, il club svia: che Diavolo succede?: Rangnick apre al Milan, il club svia: che Diavolo succe… - PianetaMilan : Allenatore #Milan - #Rangnick lancia nuovi segnali: #Gazidis, che fai? - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, i rossoneri ci provano davvero per Szoboszlai. Nuovi contatti con il Real per Jovic: Le voci su… - sportli26181512 : #Milan e Rangnick a carte scoperte: niente spazio per Ibrahimovic e Maldini: Il manager Red Bull ha lanciato nuovi… -