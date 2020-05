Quel paesino di 84 abitanti dove il governo vuole mandare 100 immigrati (Di sabato 9 maggio 2020) Luca Sablone Ira dei cittadini: "Perché vogliono distruggere e sostituire la nostra comunità?". Salvini va all'attacco: "Pd e 5 Stelle sono veloci a mandare a casa i boss e a spalancare i porti ai clandestini" Sembra una notizia assurda, impossibile, incredibile e fantascientifica ma rappresenta una cruda realtà: un Comune italiano rischia di essere quasi completamente "sostituito" dall'arrivo di 100 immigrati. Stiamo parlando di Carapelle Calvisio, un paesino della provincia de L'Aquila di appena 84 abitanti. I migranti starebbero per essere ospitati in una struttura messa a disposizione dalla "Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne Onlus" per il periodo di sorveglianza sanitaria. Arroccato su una delle propaggini meridionali del Gran Sasso d'Italia, il borgo è stato gravemente danneggiato dal terremoto de L'Aquila del 2009, con una ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 maggio 2020) Luca Sablone Ira dei cittadini: "Perché vogliono distruggere e sostituire la nostra comunità?". Salvini va all'attacco: "Pd e 5 Stelle sono veloci aa casa i boss e a spalancare i porti ai clandestini" Sembra una notizia assurda, impossibile, incredibile e fantascientifica ma rappresenta una cruda realtà: un Comune italiano rischia di essere quasi completamente "sostituito" dall'arrivo di 100. Stiamo parlando di Carapelle Calvisio, undella provincia de L'Aquila di appena 84. I migranti starebbero per essere ospitati in una struttura messa a disposizione dalla "Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne Onlus" per il periodo di sorveglianza sanitaria. Arroccato su una delle propaggini meridionali del Gran Sasso d'Italia, il borgo è stato gravemente danneggiato dal terremoto de L'Aquila del 2009, con una ...

zeliglinus : @gipe73 @AndreaSpanu6 @DomiziLa Ma era quella che avevo pubblicato io... solo che sotto ti faccio vedere quanto è l… - MisSunshine___ : @ChiaraParanoia Si e mi fa strano quando la gente lo usa per indicare un luogo sperduto ?? perché noi in quel caso d… - unoconlabarba : Mi sono assopito 20 minuti e ho sognato il liceo. Mi è venuto in mente il mio esame di maturità e mi ha fatto sorri… - Corsamp_is_back : @AxiaFel Rispetto la tua opinione e ho tanti dubbi su questo tema. Però ho una cara amica a Romano di Lombardia (BG… - PatriziaTenda : RT @paoladelusa: Quando, in un pomeriggio di maggio, arrivò a Delfzijl, Maigret sapeva ben poco della faccenda che l'aveva condotto in quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel paesino Quel paesino di 84 abitanti dove il governo vuole mandare 100 immigrati il Giornale Helen Mirren “bloccata” negli States dal COVID19, sogna il Salento

Helen Mirren riceverà il premio Apollonio per il suo impegno a favore del Salento. La straordinaria attrice americana, premio oscar come miglior attrice per The Queen (oltre ad innumerevoli altri rico ...

Quarant'anni fa moriva Josip Broz detto Tito, il leader jugoslavo che la leggenda vuole di origini trentine

TRENTO. Era il 4 maggio 1980 quando nella capitale slovena Lubiana si spegnava il maresciallo Josip Broz, passato alla storia come Tito. Già tarlata da problematiche sociali e politiche, la federazion ...

Helen Mirren riceverà il premio Apollonio per il suo impegno a favore del Salento. La straordinaria attrice americana, premio oscar come miglior attrice per The Queen (oltre ad innumerevoli altri rico ...TRENTO. Era il 4 maggio 1980 quando nella capitale slovena Lubiana si spegnava il maresciallo Josip Broz, passato alla storia come Tito. Già tarlata da problematiche sociali e politiche, la federazion ...