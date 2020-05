“Pronto a firmare | poi è saltato il trasferimento e ho lanciato il telefono” | la

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 9 maggio 2020) Daniel James gioca attualmente al Manchester United. Prima di trasferirsi ai Red Devils, però, fu vicino al Leeds. La trattativa era praticamente conclusa, poi qualcosa andò storto e saltò tutto. E’ lui stesso a raccontare quei momenti al podcast ‘Living the Dream’. “Sono andato a Elland Road alle 18 – riporta Goal.com – ho fatto le foto con la maglia, interviste. Volevano che uscissero la mattina dopo. Era strano. Erano le 21, avrei dovutotutti i contratti. Le persone hanno iniziato a scrivermi ‘che sta succedendo?’. Io non sapevo nulla. Dopo 15 minuti ho pensato che potesse saltare tutto. Ho chiamato il presidente dello Swansea per chiedergli che cosa stesse succedendo. L’affare non si è chiuso, erano tutti impazziti. Hoil mio telefono, ho pensato che non fosse reale. ...