Primo Di Nicola sarà il direttore del numero straordinario dell’Unità (Di sabato 9 maggio 2020) Primo Di Nicola, sarà il direttore del prossimo numero straordinario de L’Unità. Lo rende noto la società editoriale Unità srl. «Primo di Nicola, importante e autorevole firma del giornalismo italiano, assumerà la direzione del giornale in vista della pubblicazione del numero straordinario che uscirà nelle prossime settimane», spiega l’editore. La decisione è stata presa per evitare che la storica testata, fondata il 12 febbraio 1924 da Antonio Gramsci, possa decadere. Lo scorso anno era stato Maurizio Belpietro a firmare la pubblicazione annuale. LEGGI ANCHE –> Di Nicola si è dimesso da vicepresidente del gruppo M5S: «È l’unica strada» Chi è Primo Di Nicola Nato a Castellafiume, in provincia de L’Aquila, il 18 ottobre 1952, Primo Di Nicola vive a Roma fin da ... Leggi su giornalettismo Un grillino all'Unità. Primo Di Nicola direttore per un giorno della storico quotidiano

