Previsioni Meteo Aeronautica Militare: dalla Festa della Mamma torna il maltempo, il bollettino fino al 15 Maggio (Di sabato 9 maggio 2020) Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni per i prossimi giorni, fino al 15 Maggio 2020. Domani al Nord: addensamenti compatti sul settore ligure, nonché sulle aree alpine e prealpine con deboli precipitazioni, più frequenti dal pomeriggio sui rilievi valdostani e piemontesi; velature anche spesse sulle altre zone settentrionali, ma con copertura sempre più consistente sulle relative aree occidentali già dalla tarda mattinata e che sarà associata a fenomenologia serale diffusa a prevalente carattere di rovescio. Centro e Sardegna: sulla Sardegna molte nubi con deboli rovesci temporaleschi pomeridiani sull’area settentrionale, in estensione e diffusione serale al resto dell’isola, specie settore più occidentale; altrove estesa nuvolosità medio-alta con qualche occasionale rovescio mattutino ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo - forte irruzione artica in Europa : i “Santi di Ghiaccio” portano freddo e neve tra 11 e 13 maggio [MAPPE e DETTAGLI]

