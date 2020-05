Povia, la RAI blocca le sue ospitate dopo la battuta sui gay: il cantante sbotta sui social (VIDEO) (Di sabato 9 maggio 2020) Nel corso di una delle ultime puntate di Vieni da me, Povia ha fatto una battuta infelice sui gay che ha scatenato una reazione inaspettata da parte della RAI. In particolar modo, l’artista ha detto di essere un gay mancato in quanto ama fare le pulizie domestiche. Caterina Balivo e molte altre persone, hanno attribuito un’accezione sessista a questa espressione, sta di fatto che le reazioni sono state davvero estreme. dopo essere stato mortificato in diretta, il cantante si è sfogato su Instagram. Lo sfogo di Povia su Instagram In queste ore, Povia ha dato luogo ad uno sfogo su Instagtram in cui ha parlato di quanto accaduto in RAI a Vieni da me. Il cantante ha condiviso il video inerente quella parte di intervista in cui si è lasciato sfuggire una frase che, a suo avviso, è completamente innocua. L’artista, infatti, ha reputato assurdo e inutile ... Leggi su kontrokultura "Era una bellissima intervista - poi loro...". Povia e la battuta sui gay a Vieni da me - il retroscena su Caterina Balivo e la Rai : la paga cara? (Di sabato 9 maggio 2020) Nel corso di una delle ultime puntate di Vieni da me,ha fatto unainfelice sui gay che ha scatenato una reazione inaspettata da parte della RAI. In particolar modo, l’artista ha detto di essere un gay mancato in quanto ama fare le pulizie domestiche. Caterina Balivo e molte altre persone, hanno attribuito un’accezione sessista a questa espressione, sta di fatto che le reazioni sono state davvero estreme.essere stato mortificato in diretta, ilsi è sfogato su Instagram. Lo sfogo disu Instagram In queste ore,ha dato luogo ad uno sfogo su Instagtram in cui ha parlato di quanto accaduto in RAI a Vieni da me. Ilha condiviso il video inerente quella parte di intervista in cui si è lasciato sfuggire una frase che, a suo avviso, è completamente innocua. L’artista, infatti, ha reputato assurdo e inutile ...

KontroKulturaa : Povia, la RAI blocca le sue ospitate dopo la battuta sui gay: il cantante sbotta sui social (VIDEO) - - PaoloGrazioso : RT @DaliaDaliaanfo: Giuseppe Povia su Rai uno: 'Sono fissato con le pulizie, sono un gay mancato' . No! Sei un coglione riuscito. - RTrafficante : RT @DaliaDaliaanfo: Giuseppe Povia su Rai uno: 'Sono fissato con le pulizie, sono un gay mancato' . No! Sei un coglione riuscito. - sciolti_cani : RT @DaliaDaliaanfo: Giuseppe Povia su Rai uno: 'Sono fissato con le pulizie, sono un gay mancato' . No! Sei un coglione riuscito. - Barbara03826071 : RT @DaliaDaliaanfo: Giuseppe Povia su Rai uno: 'Sono fissato con le pulizie, sono un gay mancato' . No! Sei un coglione riuscito. -