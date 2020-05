Pokémon di Johto in Pokémon GO | le novità dell’evento a tempo del 9 maggio

Leggi su optimagazine

(Di sabato 9 maggio 2020) Continua il grande successo di Pokémon GO su dispositivi mobile, sia iOS che Android. A più di tre anni dal suo debutto su Google Play e App Store, l'app gratuita in realtà aumentata dedicata alle creature tascabili di Nintendo è ancora giocatissima in tutto il mondo, nonostante l'allarme sanitario da COVID-19 ci costringa a casa. Gli sviluppatori di Niantic Labs hanno infatti riadattato le meccaniche del titolo da smartphone per renderle godibili anche in quarantena, mettendo sul piatto tutta una serie di iniziative per coinvolgere l'ampia community di appassionati. L'ultima, rivolta agli Allenatori, fa rima con i Pokémon della regione di, che parte proprio oggi, 92020, per poi andare a concludersi alle ore 13:00 di venerdì 15. Come molti di voi già sapranno, i Pokémon disono apparsi per la prima ...