Plumcake al cioccolato e arancia | il dolce dal sapore fruttato che piace ai bambini

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 9 maggio 2020)al: ildalcheai. Oggi ti proponiamo la ricetta di unal gusto diche è molto facile da preparare e anche molto saporoso e aromatico. È undal gustoe che grazie alla presenza tra gli ingredienti dell’può rivelare anche una grande eleganza di presentazione. Credit fotoal: ildalcheaiGli ingredienti Gli ingredienti necessari per riempire come si deve uno stampo da torta di circa 25 centimetri di diametro sono quelli che seguono: tre uova; una tazza di zucchero; 250 grammi di cacao amaro in polvere; 100 grammi di farina; una bustina di lievito per dolci; due arance intere più alcune fette per la decorazione. La preparazione Per la preparazione di questo delizioso ...