PlayStation VR 2 su PS5: spuntano due brevetti che migliorerebbero l'anti motion sickness ed il body tracking (Di sabato 9 maggio 2020) Online sono spuntati un paio di nuovi brevetti che sembrano essere indirizzati per PlayStation VR 2 su PlayStation 5 e descrivono come un sistema per la realtà virtuale di prossima generazione, non solo consentirà il monitoraggio completo del corpo, ma per PSVR 2 su PlayStation 5 descrivono come una PlayStation VR di prossima generazione non solo consentirà il monitoraggio completo del corpo, ma aiuterà anche a prevenire la chinetosi.Entrambi i brevetti indicano certamente un ambizioso successore dell'attuale visore PlayStation VR di Sony, se venissero attuati. Il primo dei brevetti che riguarda la chinetosi, entra nel dettaglio e indica come una sorta di metodo di riduzione della malattia VR su misura potrebbe funzionare in questo modo (il linguaggio tecnico del brevetto risulta non proprio molto comprensibile): "Un sistema di riduzione della chinetosi, un ...

PS5 : il responsabile dei PlayStation Worldwide Studios parla di next-gen e delle esclusive in arrivo su PC (Di sabato 9 maggio 2020) Online sono spuntati un paio di nuoviche sembrano essere indirizzati perVR 2 su5 e descrivono come un sistema per la realtà virtuale di prossima generazione, non solo consentirà il monitoraggio completo del corpo, ma per PSVR 2 su5 descrivono come unaVR di prossima generazione non solo consentirà il monitoraggio completo del corpo, ma aiuterà anche a prevenire la chinetosi.Entrambi iindicano certamente un ambizioso successore dell'attuale visoreVR di Sony, se venissero attuati. Il primo deiche riguarda la chinetosi, entra nel dettaglio e indica come una sorta di metodo di riduzione della malattia VR su misura potrebbe funzionare in questo modo (il linguaggio tecnico del brevetto risulta non proprio molto comprensibile): "Un sistema di riduzione della chinetosi, un ...

