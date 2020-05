Pippo Civati: "Ogni giorno, tutti i giorni ho pensato a lei. È stato inutile? Lo credevo, ma mi sbagliavo" (Di sabato 9 maggio 2020) “Lo posso dire? Quando l’ho saputo non ci ho creduto. Le ultime informazioni che mi erano arrivate erano vaghe, fumose, poco incoraggianti. Una volta capito che era tutto vero, sono scoppiato a piangere”. Nessuno più di lui si È speso pubblicamente per non far calare il silenzio sul suo nome. Ogni giorno, tutti i santi giorni da quel 28 novembre 2018, ha dedicato il suo primo pensiero al mattino a Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya e liberata oggi a pochi chilometri da Mogadiscio, in Somalia. Giuseppe Civati, deputato nella scorsa legislatura e fondatore di Possibile ora ha una casa editrice. La sua battaglia quotidiana da diciassette mesi, un tenace e perpetuo esercizio della memoria, È stata per la giovane rapita da Al Shabab: “All’inizio”, racconta all’HuffPost, “non c’era una strategia ma ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 maggio 2020) “Lo posso dire? Quando l’ho saputo non ci ho creduto. Le ultime informazioni che mi erano arrivate erano vaghe, fumose, poco incoraggianti. Una volta capito che era tutto vero, sono scoppiato a piangere”. Nessuno più di lui si; speso pubblicamente per non far calare il silenzio sul suo nome.i santida quel 28 novembre 2018, ha dedicato il suo primo pensiero al mattino a Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya e liberata oggi a pochi chilometri da Mogadiscio, in Somalia. Giuseppe, deputato nella scorsa legislatura e fondatore di Possibile ora ha una casa editrice. La sua battaglia quotidiana da diciassette mesi, un tenace e perpetuo esercizio della memoria,; stata per la giovane rapita da Al Shabab: “All’inizio”, racconta all’HuffPost, “non c’era una strategia ma ...

EnricoLetta : Pippo, il secondo pensiero è per te oggi! #Civati @civati #SilviaRomanoLibera #SilviaRomano - giorgio_gori : Grazie a Pippo @civati che ogni giorno, per 18 mesi, ci ha fatto pensare a Silvia e tenuto viva la speranza. - maumartina : @civati Bravo a te Pippo per aver sempre ricordato a tutti la storia di Silvia - Dani65489209 : RT @EnricoLetta: Pippo, il secondo pensiero è per te oggi! #Civati @civati #SilviaRomanoLibera #SilviaRomano - MontagnaDi : RT @EnricoLetta: Pippo, il secondo pensiero è per te oggi! #Civati @civati #SilviaRomanoLibera #SilviaRomano -

Ultime Notizie dalla rete : Pippo Civati Silvia Romano libera, Civati: “Molti hanno dato il peggio su questa storia” Fanpage.it Pippo Civati: "Ogni giorno, tutti i giorni ho pensato a lei. È stato inutile? Lo credevo, ma mi sbagliavo"

“Lo posso dire? Quando l’ho saputo non ci ho creduto. Le ultime informazioni che mi erano arrivate erano vaghe, fumose, poco incoraggianti. Una volta capito che era tutto vero, sono scoppiato a piange ...

Conte: 'Silvia Romano è stata liberata'

ROMA (9 maggio 2020) - "Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence. Silvia, ti aspettiamo in Italia!". Lo scrive su twitter il premier Giuseppe ...

“Lo posso dire? Quando l’ho saputo non ci ho creduto. Le ultime informazioni che mi erano arrivate erano vaghe, fumose, poco incoraggianti. Una volta capito che era tutto vero, sono scoppiato a piange ...ROMA (9 maggio 2020) - "Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence. Silvia, ti aspettiamo in Italia!". Lo scrive su twitter il premier Giuseppe ...