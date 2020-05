Pietro Taricone, Ilaria Galassi racconta la loro storia d’amore | Video (Di sabato 9 maggio 2020) “Eravamo cuccioli”, così racconta in un’intervista Ilaria Galassi, ex ragazza di Non è la Rai, parlando della sua breve storia d’amore con Pietro Taricone. L’ex attore è morto in un incidente, lanciandosi con il paracadute, nel 2010, lasciando la sua compagna Kasia Smutniak e la figlia Sophie. La storia d’amore tra Ilaria Galassi e Pietro Taricone Ilaria Galassi racconta con il sorriso, frutto di un bel ricordo, della storia d’amore avuta con Pietro Taricone, prima che lui avesse la relazione con Kasia. “Eravamo cuccioli – dice la showgirl -. Io ancora non facevo televisione. Risale a prima del ’91. I miei genitori sono di Trasacco in provincia dell’Aquila. Quando uscivamo ad Avezzano, incontravo Pietro al parco. Eravamo quelli più belli della comitiva. Ci sono stati i primi ... Leggi su pianetadonne.blog Ilaria Galassi/ Da Pietro Taricone al fallimento - ex di Non è la Rai sogna il GF Vip

“La morte di Pietro Taricone - una cosa orribile”. Spunta l’ex fidanzata - ex volto di Non è la Rai

Ilaria Galassi - ex di Pietro Taricone : “La sua morte una cosa bruttissima” (Di sabato 9 maggio 2020) “Eravamo cuccioli”, cosìin un’intervista, ex ragazza di Non è la Rai, parlando della sua breved’amore con. L’ex attore è morto in un incidente, lanciandosi con il paracadute, nel 2010, lasciando la sua compagna Kasia Smutniak e la figlia Sophie. Lad’amore tracon il sorriso, frutto di un bel ricordo, dellad’amore avuta con, prima che lui avesse la relazione con Kasia. “Eravamo cuccioli – dice la showgirl -. Io ancora non facevo televisione. Risale a prima del ’91. I miei genitori sono di Trasacco in provincia dell’Aquila. Quando uscivamo ad Avezzano, incontravoal parco. Eravamo quelli più belli della comitiva. Ci sono stati i primi ...

ElisaDiGiacomo : Ilaria Galassi sulla morte di Pietro Taricone: 'L'ho vissuta molto male' - bnotizie : `La morte di Pietro Taricone, una cosa orribile`. Spunta l`ex fidanzata, ex volto di Non è la Rai - bnotizie : `La morte di Pietro Taricone, una cosa orribile`. Spunta l`ex fidanzata, ex volto di Non è la Rai - blogtivvu : Ilaria Galassi si racconta dopo Non è la Rai, il commovente ricordo di Pietro Taricone e la speranza di tornare in… - blogtivvu : Ilaria Galassi dopo Non è la Rai, storia con Pietro Taricone e sogno: “Vorrei fare il #GFVip” -