Perché il "nuovo" Mes non cambia le carte in tavola (Di sabato 9 maggio 2020) È arrivata la tanto attesa fumata bianca. Dopo intense settimane di tira e molla, l'Eurogruppo ha finalmente trovato un accordo definitivo sul Meccanismo europeo di stabilità. Al termine di una giornata convulsa i protagonisti della trattativa hanno illustrato i frammenti che andranno a comporre il mosaico del Fondo salva-Stati. Mario Centeno, presidente dell'Eurogruppo, ha spiegato subito che l'intenzione di Bruxelles è (e sarà) quella di garantire condizioni di parità a tutti gli Stati membri dell'Ue che avranno bisogno di invocare il prestito europeo. Anche quelli affetti da problemi di deficit e gravati da un debito piuttosto elevato. "Tutti i Paesi dell'area dell'euro saranno in grado di trarre il 2 per cento del loro Pil in prestiti a condizioni molto favorevoli e con scadenze lunghe", ha ...

