Per le Sardine Aldo Moro è stato ucciso dalla mafia? Il tweet galeotto fa il giro del web (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag – Oggi è un giorno di grandi ricorrenze per la sinistra italiana (e non solo): in questa data, nel 1978, Aldo Moro venne giustiziato dalle Brigate Rosse dopo una lunga prigionia. Un tragico destino che ha unito il segretario della Democrazia Cristiana a Peppino Impastato, giornalista e attivista italiano, membro di Democrazia Proletaria, che nella stessa data del 1978 perdeva la vita per mano degli uomini della mafia. Due morti importanti, che però non andrebbero confuse: secondo uno screenshot che gira in rete da qualche ora, però, le 6000 Sardine nell’enfasi avrebbero sovrapposto le ricorrenze – con un risultato un po’ goffo (e irrispettoso). Le Sardine e “l’assenza di memoria” “La notte del 9 maggio 78 fu l’emblema di un Paese che stava per cedere al baratro” si legge nel tweet ... Leggi su ilprimatonazionale “Vi appendiamo a testa in giù” : gruppi eversivi organizzano su Telegram manifestazioni per oggi contro il lockdown e minacciano le Sardine che li hanno denunciati

PER LE SARDINE ALDO MORO È STATO AMMAZZATO DALLA MAFIA. DATE UN LIBRO DI STORIA A QUESTE PERSONE - 6000sardine : Si chiama #reattiva rete di gruppi #Telegram eversivi con molti partecipanti per regione e messaggi che invitano ad…