(Di sabato 9 maggio 2020) A seguito delle indagini della guardia di finanza sono state eseguite questa mattina due misure cautelari nei confronti di Chiara Gulotta e Domenico Cottone, rispettivamente rappresentante legale e amministratore di fatto di una sala giochi operativa in via Cavour. I due sono finiti ai domiciliari per le accuse di “ed attività abusiva finanziaria” e... L'articoloildelpuoi vederlo su: Tvio Trapani.

tvio2 : Peculato e riciclaggi: Arrestato il proprietario del Marsala Calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Peculato riciclaggi

Debiti con lo Stato per un milione di euro, al quale non versavano gli importi per le giocate effettuate nella loro elegante sala giochi, la President Gaming Hall di via Cavour. Agli arresti domicilia ...Domenico Cottone e la moglie a nel mirino per la gestione di una sala giochi a Palermo. Sequestrato un milione di euro Domenico Cottone, patron del Marsala Calcio (serie D) è agli arresti domiciliari ...