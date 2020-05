Parrocchie, fondi dal governo contro la crisi/ Negli Usa aiuti per gli stipendi (Di sabato 9 maggio 2020) fondi a Parrocchie Usa dal governo contro la crisi: per pagare gli stipendi dei collaboratori hanno accesso a fondi per le piccole imprese. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 9 maggio 2020)Usa dalla: per pagare glidei collaboratori hanno accesso aper le piccole imprese.

La crisi per Coronavirus mette in difficoltà anche diocesi e parrocchie cattoliche negli Stati Uniti: il brusco calo delle offerte è un problema non da poco, che negli Usa coinvolge tutte le confessio ...

Ecco chi è il nuovo arcivescovo Marco Tasca e come cambierà la chiesa genovese

Genova. Padovano di San’Angelo di Piove di Sacco, classe 1957, monsignor Marco Tasca, eletto arcivescovo di Genova, è un francescano dell’Ordine dei frati minori conventuali; ha fatto la sua professio ...

