Paola Perego: “Ho provato in tutti i modi a rompermi il braccio sbattendolo contro il muro. Lì pensai di aver toccato il fondo” (Di sabato 9 maggio 2020) “Il momento in cui pensai di aver toccato il fondo, ma ahimè non lo avevo nemmeno lontanamente raggiunto, fu quando provai in tutti i modi a rompermi il braccio sbattendolo contro il muro“. Così Paola Perego racconta nel suo nuovo libro “Dietro le quinte delle mie paure“ uno dei momenti più bui della sua vita, quando viveva uno stato di profonda inquietudine e disagio a causa degli attacchi di panico di cui soffriva. La conduttrice ha pubblicato su Instagram alcuni passaggi del romanzo in uscita nei prossimi giorni, in cui ha trovato la forza di rivivere un periodo difficile della sua esistenza che finora aveva tenuto riservato. “L’ansia non è un dolore reale e io non ce la facevo più a stare male per qualcosa che non si può vedere, così continuai a battere il braccio sinistro contro il muro del salone, ... Leggi su ilfattoquotidiano Paola Perego confessa “ho fatto atti di autolesionismo”

