Paola Perego confessa il dramma che l'ha perseguitata per 25 anni (Di sabato 9 maggio 2020) Paola Perego ha pubblicato alcune anticipazioni del suo libro che uscirà il prossimo 12 maggio. Un libro per raccontare il ‘mostro’ che l’ha perseguitata per 25 lunghi anni… Paola Perego ha deciso di raccontarsi, di raccontare la sua più grande paura. Quel mostro, come lo chiama lei, che l’ha accompagnata per 25 anni. Attacchi di panico che hanno condizionato la sua vita, il rapporto con i suoi figli. ‘DietroArticolo completo: Paola Perego confessa il dramma che l'ha perseguitata per 25 anni dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Paola Perego - la lotta contro il "mostro" : «Ho provato a rompermi il braccio al muro per gli attacchi di panico»

Paola Perego e la lotta contro il "mostro" : «Ho provato a rompermi il braccio al muro per gli attacchi di panico»

Paola Perego e la lotta contro il "mostro" : «Ho provato a rompermi il braccio al muro» (Di sabato 9 maggio 2020)ha pubblicato alcune anticipazioni del suo libro che uscirà il prossimo 12 maggio. Un libro per raccontare il ‘mostro’ che l’haper 25 lunghiha deciso di raccontarsi, di raccontare la sua più grande paura. Quel mostro, come lo chiama lei, che l’ha accompagnata per 25. Attacchi di panico che hanno condizionato la sua vita, il rapporto con i suoi figli. ‘DietroArticolo completo:ilche l'haper 25dal blog SoloDonna

zazoomblog : Paola Perego e la lotta contro il mostro: «Ho provato a rompermi il braccio al muro per gli attacchi di panico» -… - ErreEffe7 : «Avevo 16 anni, ero in auto con il mio ragazzo: l’aria smise di entrarmi nei polmoni. Avevo paura di morire, anzi n… - zazoomnews : Paola Perego e la lotta contro il mostro: «Ho provato a rompermi il braccio al muro per gli attacchi di panic… - zazoomnews : Paola Perego la lotta contro il mostro: «Ho provato a rompermi il braccio al muro per gli attacchi di panico&… - leggoit : paola #perego e la lotta contro il 'mostro': «Ho provato a rompermi il braccio al muro» -