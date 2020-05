Omofobia | Erika e Martina | «La quarantena non ha fermato l’odio»

(Di sabato 9 maggio 2020) Neanche l’emergenza coronavirus è bastata a convincere gli omofobi a mettere da parte l’odio. Lo segnalano due giovani donne di 22 e 24 anni, Erika Mattina di Monza e Martina Tammaro di Arona, che nell’agosto 2019 furono pesantemente insultate dopo avere pubblicato una foto in cui si baciavano. In quarantena, «pensavamo che la gente avrebbe avuto altro da fare, altro da pensare, altri problemi. Invece non solo hanno trovato il modo di insultarci, ancora e ancora, ma ci hanno anche attribuito la colpa per l’arrivo del coronavirus. Ed anche per tutte le altre disgrazie che stanno capitando e capiteranno».

Novara Today

