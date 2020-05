Olimpiadi Invernali Sarajevo 1984 | il medagliere e tutti i podi azzurri Gli ori di

Leggi su oasport

(Di sabato 9 maggio 2020) I Giochi della quattordicesima Olimpiade Invernale si tengono ad, nell’allora Jugoslavia, nel, ed iniziano l’8 febbraio per terminare il 19 dello stesso mese. L’Italia partecipa con una delegazione di 74 atleti, di cui 59 uomini e 15 donne, in 9 discipline, cogliendo due, due ori, che valgono il decimo posto nel. Il portabandiera è Paul Hildgartner. La prima medaglia d’oro dell’Italia arriva dallo slittino, nel singolo maschile, dove il portabandiera azzurro, Paul Hildgartner, si impone in 3’04″258, andando a precedere, piuttosto nettamente, due sovietici, con Sergej Danilin, secondo in 3’04″962, e Valerij Dudin, terzo in 3’05″012. La seconda vittoria italiana è quella che arriva dallo sci alpino, nello slalom speciale femminile, nel quale ad imporsi è ...