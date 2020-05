Nuovo allenatore Torino, in pole Giampaolo. L’alternativa è Juric (Di sabato 9 maggio 2020) Nuovo allenatore Torino, in pole Giampaolo: si pensa ad una proposta biennale per l’ex tecnico del Milan. L’alternativa è Juric Il Torino ha ripreso gli allenamenti da pochi giorni, ma la dirigenza sta già pensando al futuro e al prossimo allenatore. L’idea è quella di affidare la panchina a Marco Giampaolo, come riportato da Tuttosport. Si lavora per un contratto biennale, ma c’è anche l’alternativa pronta. I granata vorrebbero convincere Ivan Juric, ma l’attuale tecnico del Verona interessa anche alla Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Torino - il ds Vagnati può portare il nuovo allenatore [NOME e DETTAGLI]

Rangnick Milan - la rivelazione : «Sarebbe diventato nuovo allenatore al 99% - ma…»

Rangnick, nuovi segnali al Milan: il club non conferma, la palla passa a Gazidis. Il punto

Il nome di Ralf Rangnick continua ad essere accostato con insistenza alla panchina del Milan del futuro. Lo fa anche oggi La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna sottolinea come, ogni ...

