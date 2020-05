Noto gelato Algida richiamato per presenza di corpi metallici [NOME e DETTAGLI] (Di sabato 9 maggio 2020) Nuovo richiamo alimentare: stavolta si tratta di un Noto gelato. L’avviso è stato pubblicato dalle principali catene di supermercati europee nel quale informano la clientela della possibile presenza di un corpo estraneo di natura metallica nei gelati Mini Max Calippo. Lo rende Noto l’Autorità per la sicurezza alimentare (FSA) del Regno Unito. Il Calippo è una linea di gelati prodotto dalla Unilever sotto il marchio Heartbrand. In Italia viene prodotto dalla Unilever sotto il marchio Algida. Nel loro avviso di richiamo, la FSA ha dichiarato: “HB sta richiamando il Mini Max Calippo (arancione e limone-lime) a causa della possibile presenza di piccoli pezzi di metallo. Gli avvisi di ritiro dei punti vendita verranno visualizzati nei negozi forniti con i lotti implicati.” I lotti interessati dal richiamo sono in confezioni da sei, con i ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 9 maggio 2020) Nuovo richiamo alimentare: stavolta si tratta di un. L’avviso è stato pubblicato dalle principali catene di supermercati europee nel quale informano la clientela della possibiledi un corpo estraneo di natura metallica nei gelati Mini Max Calippo. Lo rendel’Autorità per la sicurezza alimentare (FSA) del Regno Unito. Il Calippo è una linea di gelati prodotto dalla Unilever sotto il marchio Heartbrand. In Italia viene prodotto dalla Unilever sotto il marchio. Nel loro avviso di richiamo, la FSA ha dichiarato: “HB sta richiamando il Mini Max Calippo (arancione e limone-lime) a causa della possibiledi piccoli pezzi di metallo. Gli avvisi di ritiro dei punti vendita verranno visualizzati nei negozi forniti con i lotti implicati.” I lotti interessati dal richiamo sono in confezioni da sei, con i ...

Maia Arnone, 8 anni, è la testimonial, con il suo visetto bello e ingenuo, di una campagna di promozione turistica del comitato "Eolie 20-30" Lipari (Messina) - "Mio papà ogni domenica mi compra il ge ...

Sicilia, dove il pistacchio è un'eccellenza

È originario del Medio Oriente, ed è arrivato sulle nostre coste tramite gli scambi culturali e commerciali con i paesi del bacino mediterraneo. Una volta giunto in Sicilia, molto probabilmente grazie ...

