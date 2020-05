Notizie del giorno – Gli schiaffi nel sottopassaggio | la finale pilotata e la situazione

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 9 maggio 2020) IL RETROSCENA DI PADALINO – "La partita più bella dell'anno della Champions è quella di San Siro con l'Inter, anche se non giocai. Ho preso piùlì che in qualsiasi altro posto, per difendere Pozzi. Ho vissuto momenti di panico, entriamo neled erano tutti incazzati, e accerchiano Nicola che scappa. C'erano Toldo, Stankovic e Cambiasso, a cui ho tirato una gomitata. Dovevo difendere Pozzi ma lui se n'era andato, ero rimasto da solo con tutti che mi volevano menare". A rivelarlo, in una diretta social con la Blue Cirled Band, è l'ex calciatore della Sampdoria Marco Padalino, che rivela un retroscena della partita contro l'Inter passata alla storia per il famoso segno delle manette mostra da José Mourinho (L'ARTICOLO COMPLETO).