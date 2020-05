Nintendo: previsti più giochi in uscita rispetto agli annunci ma tutto dipende dal Coronavirus (Di sabato 9 maggio 2020) Da qualche tempo, ci sono state preoccupazioni su ciò che Nintendo ha pianificato per Switch nell'immediato futuro. Dopo che Xenoblade Chronicles: Definitive Edition arriverà alla fine di questo mese, il prossimo titolo sarà Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics a giugno, seguito da alcuni DLC per Pokémon Spada e Scudo e Super Smash Bros. Ultimate.Tuttavia non c'è motivo di preoccuparsi, secondo il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa. Durante la recente sessione di Q&A degli investitori della società, ha menzionato come il gigante giapponese dei videogiochi avesse pianificato altri giochi per questo periodo, ma ha affermato che è diventato "sempre più difficile" seguire il programma attuale a causa delle attuali restrizioni in atto in seguito alla pandemia di Coronavirus."Per le nostre previsioni, abbiamo giochi che sono ... Leggi su eurogamer Nintendo : previsti più giochi in uscita rispetto a quanto annunciato - dipende dalla pandemia da Coronavirus

Nintendo e LEGO : non sarà una collaborazione una tantum - previsti nuovi set in futuro (Di sabato 9 maggio 2020) Da qualche tempo, ci sono state preoccupazioni su ciò cheha pianificato per Switch nell'immediato futuro. Dopo che Xenoblade Chronicles: Definitive Edition arriverà alla fine di questo mese, il prossimo titolo sarà Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics a giugno, seguito da alcuni DLC per Pokémon Spada e Scudo e Super Smash Bros. Ultimate.Tuttavia non c'è motivo di preoccuparsi, secondo il presidente di, Shuntaro Furukawa. Durante la recente sessione di Q&A degli investitori della società, ha menzionato come il gigante giapponese dei videoavesse pianificato altriper questo periodo, ma ha affermato che è diventato "sempre più difficile" seguire il programma attuale a causa delle attuali restrizioni in atto in seguito alla pandemia di Coronavirus."Per le nostre previsioni, abbiamoche sono ...

infoitscienza : Nintendo Switch, ci sono giochi non ancora annunciati previsti per questo trimestre - infoitscienza : Nintendo: previsti più giochi in uscita rispetto a quanto annunciato, dipende dalla pandemia da Coronavirus - Eurogamer_it : Previsti più giochi in uscita questo periodo, ma dipende tutto dal #Coronavirus afferma il CEO di #Nintendo. - Multiplayerit : Nintendo Switch, ci sono giochi non ancora annunciati previsti per questo trimestre - maytasha07 : RT @tuttoteKit: #Nintendo: tanti nuovi titoli in uscita previsti per quest'anno #NintendoSwitch #tuttotek -