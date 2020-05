Nicki Minaj la famosa cantante che cosa ci sta nascondendo? “Ho sempre la nausea” (Di sabato 9 maggio 2020) Nicky Minaj la pop star rivela il suo segreto Nicki Minaj ha sempre detto ai suoi follower di desiderare con tutta se stessa una gravidanza. A quanto pare il suo attuale compagno è la persona giusta con la quale vorrebbe mettere su famiglia. Hanno sempre avuto questo grandioso desiderio, potrebbero aver trovato nell’altro la persona ideale per creare famiglia, un figlio sicuramente andrebbe a chiudere il cerchio dando loro tutta la felicità che meritano. La cantante già da qualche tempo parla di un senso di maternità che prima non aveva mai sentito. Quindi perché non approfittare di questo periodo per provare a metter su famiglia? I follower le hanno fatto i migliori auguri, sperando tutto vada per il meglio. Non si può nascondere che molti però sono preoccupati per quello che sarà in futuro. La cantante ci tiene ... Leggi su kontrokultura Nicki Minaj incinta? Parla lei : “Presto vedrete il pancione”

Nicki Minaj incinta - nausea e voglie : “Tra pochi mesi il pancione!”

Doja Cat ft. Nicki Minaj & Megan Thee Stallion ft. Beyoncé : il puttanpop che ci piace

