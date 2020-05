Nel decreto rilancio spunta un condono. Il caso si chiude ma le tensioni restano

Leggi su agi

(Di sabato 9 maggio 2020) Una fonte parlamentare della maggioranza la spiega cosi': "Mancano sei o sette miliardi all'appello e allora qualcuno ha lanciato una proposta che subito è stata affossata...". Nelle bozza sul dloggi èto unedilizio ed ecco che si è scatenata una nuova polemica nella maggioranza rosso-gialla. Fonti parlamentari del Movimento 5 stelle riferiscono che l'idea sarebbe stata avanzata da un esponente dem ma il corto circuito è durato poco e in ognitutti i partiti della maggioranza hanno respinto qualsiasi prospettiva del genere. "La stagione dei condoni è stata quella di altri Governi", taglia corto il Pd. "? No grazie", osservano anche i pentastellati.chiuso dunque ma lesul dl maggio, ribattezzato dl. Anche perché se mancano all'appello 7 miliardi - come ...