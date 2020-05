Nautica: la Regione Campania concede la possibilità di uscire in barca (Di sabato 9 maggio 2020) Nautica in Campania: Sul sito ufficiale dell’ente governativo regionale una direttiva concede ad armatori e nuclei familiari conviventi la possibilità di uscire in barca. Afina:“Verso la normalità”. Con una nota esplicativa la Regione Campania autorizza il diportismo nella acque del mare locale. Oggi, sul sito dell’ente di governo regionale è stata diffusa una comunicazione che consente ai diportisti, e quindi agli armatori, di poter uscire per mare in navigazione a bordo della unità private. La nota stessa specifica che è consentita a bordo la presenza del nucleo familiare convivente, inoltre dal documento si evince la possibilità di svolgere attività di manutenzione e rimessaggio anche sulle imbarcazioni presenti in mare oltre che nei cantieri e nei porti. “Ancora una volta devo esprimere al governatore De ... Leggi su 2anews Nautica - la Regione Campania apre al diportismo : la nota

