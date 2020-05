Napoli, vigili sommersi dalle delazioni: «Magari ci fosse lo stesso zelo anche per altro» (Di sabato 9 maggio 2020) Nell’era del Covid-19 i napoletani si scoprono delatori. L’obiettivo? Punire i bar che consentono ai clienti di consumare il caffè fuori dai locali, cosa vietata dall’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. Sono tantissime le segnalazioni che i cittadini inviano alla polizia municipale per segnalare le violazioni. Scrive il Corriere del mezzogiorno: “È la delazione l’attività preferita dai napoletani. Sulle casella di posta elettronica della polizia municipale, sui numeri privati di agenti, ufficiali e finanche del comandante Ciro Esposito arrivano, senza soluzione di continuità, segnalazioni di zelanti cittadini che denunciano baristi che offrono il caffè sul marciapiede davanti al negozio, presunti assembramenti, folla di rider all’esterno delle paninoteche”. A confermarlo è il capo della polizia ... Leggi su ilnapolista Fase 2 a Napoli - il Vomero come i Navigli : troppi ragazzi in strada e scatta il blitz dei vigili

Salerno - il sindaco Vincenzo Napoli in strada “vigile” con i vigili

Fase due a Napoli - è subito caos; blitz dei vigili da Puok Burger Store : «Non ci fanno consegnare» (Di sabato 9 maggio 2020) Nell’era del Covid-19 i napoletani si scoprono delatori. L’obiettivo? Punire i bar che consentono ai clienti di consumare il caffè fuori dai locali, cosa vietata dall’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. Sono tantissime le segnalazioni che i cittadini inviano alla polizia municipale per segnalare le violazioni. Scrive il Corriere del mezzogiorno: “È la delazione l’attività preferita dai napoletani. Sulle casella di posta elettronica della polizia municipale, sui numeri privati di agenti, ufficiali e findel comandante Ciro Esposito arrivano, senza soluzione di continuità, segnalazioni di zelanti cittadini che denunciano baristi che offrono il caffè sul marciapiede davanti al negozio, presunti assembramenti, folla di rider all’esterno delle paninoteche”. A confermarlo è il capo della polizia ...

Agenzia_Ansa : #Esplosione in una fabbrica di plastica a #Ottaviano, Napoli. Forze dell'ordine e vigili del fuoco sul posto. Due p… - napolista : Napoli, vigili sommersi dalle delazioni: «Magari ci fosse lo stesso zelo anche per altro» «Un fiume in piena, impen… - positanonews : Napoli assembramenti al Vomero, intervengono i vigili urbani tra le #news - giovanniproto67 : Fase 2 a Napoli, il Vomero come i Navigli: troppi ragazzi in strada e scatta il blitz dei vigili - zazoomnews : Fase 2 a Napoli il Vomero come i Navigli: troppi ragazzi in strada e scatta il blitz dei vigili - #Napoli #Vomero… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli vigili Fase 2 a Napoli, il Vomero come i Navigli: troppi ragazzi in strada e scatta il blitz dei vigili Il Mattino Tribunale di Napoli, avvocati in agitazione. I magistrati: assurdo, non collaborate

Avvocatura e magistratura ai ferri corti quando mancano ormai tre giorni alla ripresa dei processi, che non è ancora chiaro in che maniera avverrà. La situazione si complica ulteriormente: il Consigli ...

Il sindacato di polizia

Omaggio floreale e momento di raccoglimento e cordoglio per Pasquale Apicella, l’agente scelto, morto a Napoli mentre cercava i bloccare la fuga di alcuni rapinatori. Questa mattina a Macerata a ricor ...

Avvocatura e magistratura ai ferri corti quando mancano ormai tre giorni alla ripresa dei processi, che non è ancora chiaro in che maniera avverrà. La situazione si complica ulteriormente: il Consigli ...Omaggio floreale e momento di raccoglimento e cordoglio per Pasquale Apicella, l’agente scelto, morto a Napoli mentre cercava i bloccare la fuga di alcuni rapinatori. Questa mattina a Macerata a ricor ...