MTV | un tuffo nel passato di una televisione che ha fatto la storia

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 9 maggio 2020) La prima trasmissione di MTV in assoluto, il 1° agosto 1981, inizia con le riprese del lancio del razzo Apollo 11. Mentre il razzo si solleva, il filmato ritrae un astronauta che salta sulla Luna, una bandiera color acid-pop in piedi orgogliosa mentre il classico logo di MTV luccicava. Viene riprodotto il video musicale di “Video Killed The Radio Star” dei The Buggles. Decine di ore di filmati, dalla prima trasmissione del 1981 alla fine del decennio del 1989, sono in streaming gratuito sul sito Internet Archive. Ogni upload, iniziato all’inizio di aprile e a cui se ne aggiungono continuamente, contiene la descrizione di quale VJ stava ospitando quel particolare giorno: Martha Quinn, Alan Hunter, JJ Jackson, Nina Blackwood. Ci sono anche episodi di Natale. “Questa è la mia collezione personale di registrazioni VHS di MTV degli anni ...