Morto Little Richard, icona del rock’n’roll: aveva 87 anni (Di sabato 9 maggio 2020) Lutto nel mondo del rock’n’roll: all’età di 87 anni, è morta la rockstar Little Richard. A comunicarlo è Rolling Stone, ancora ignote le cause Il mondo della musica è in lutto. È notizia di pochi minuti fa la scomparsa della rockstar statunitense Little Richard. Autentica icona del rock’n’roll, è considerato da sempre uno dei padri … L'articolo Morto Little Richard, icona del rock’n’roll: aveva 87 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 “Little Rocky” - addio a un giovanissimo pugile di 14 anni : potrebbe essere morto per uno scherzo finito male (Di sabato 9 maggio 2020) Lutto nel mondo del rock’n’roll: all’età di 87, è morta la rockstar. A comunicarlo è Rolling Stone, ancora ignote le cause Il mondo della musica è in lutto. È notizia di pochi minuti fa la scomparsa della rockstar statunitense. Autenticadel rock’n’roll, è considerato da sempre uno dei padri … L'articolodel rock’n’roll:87proviene da www.inews24.it.

Agenzia_Ansa : E' morto Little Richard, uno dei padri del Rock 'n Roll. Il musicista di 'Tutti frutti' aveva 87 anni. #ANSA - Corriere : È morto Little Richard, leggenda del rock’n’roll con «Long Tall Sally» e «Lucille» - repubblica : È morto Little Richard, uno dei padri fondatori del rock'n'roll - Brigate_Azzurre : È morto Little Richard, uno dei padri del Rock 'n' Roll. R.I.P. ?? ?? - asantagi : RT @CretellaRoberta: E' morto Little Richard, uno dei padri del Rock 'n Roll: Il musicista di 'Tutti frutti' aveva 87 anni -