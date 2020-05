Mortaruolo | “Dalla Regione 79 milioni di euro per fronteggiare crisi agricoltura”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Perladeterminata dal Covid-19 che ha colpito la nostra agricoltura e, in particolare alcuni dei suoi comparti, comeCampania abbiamo messo in campo 79di. Abbiamo previsto quattro linee d’intervento: bonus per le imprese agricole per 45di; contributi per le imprese del comparto florovivaistico per 10di; interventi per le imprese del comparto bufalino per 19di; contributi per le imprese della pesca e dell’acquacoltura per 5di”. Ad annunciarlo è il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, on.le Erasmo. “Ai contributi previsti – spiega– per le imprese agricole e i comparti florovivaistico e bufalino potranno accedere anche ...