Milzano | uccide sua moglie mentre in casa ci sono i tre figli

(Di sabato 9 maggio 2020) Quando il sindaco di( provincia di Brescia) ieri sera è uscito diper passeggiare nei pressi della sua abitazione di certo non si sarebbe aspettato di dover intervenire e diventare il testimone di una storia drammatica. In una abitazione vicino alla sua villetta si stava consumando un omicidio. Un uomo stava infattindo suain, davanti ai tre bambini chestati, loro malgrado, testimoni di quanto stava accadendo. Ha preso un coltello in mano e le ha tagliato la gola: questa la prima ricostruzione fatta da chi indaga. Forse al termine di una lite dicono. Poi è uscito dalla porta della villetta a schiera dove si è consumato il delitto e ha atteso l’arrivo dei Carabinieri che lo hanno ammanettato e portato in caserma. OMICIDIOSUADAVANTI AI TRELuca Lupi, 41enne commerciante dia ...

