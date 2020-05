Milano | Sala “Con Fondo Mutuo Soccorso 4 milioni alle famiglie”

(Di sabato 9 maggio 2020) “Dei 14raccolti per ildidel Comune diquattroli diamo per il bisogno immediato delle famiglie piu’ in difficolta’, 2,5a nidi e materne privati e poi 2piccole iniziative nel mondo della cultura” spiega il sindaco diGiuseppein un video sui social. pc/com L'articolo“Confamiglie” proviene da Ildenaro.it.

SkyTG24 : 'Le immagini di ieri, lungo i #Navigli, sono vergognose.' Nel video che ogni giorno posta sulle sue pagine social i… - rtl1025 : ?? 'Io non sono un politico da metafore, sono un politico da atti. O le cose cambiano oggi, non domani, è un ultimat… - TgLa7 : #milano, Sala, o cose cambiano o chiuderò #Navigli - Al_Perri : #sala #coronavirus #Covid_19 mentre i manifestanti pro-democrazia ristoratori e baristi a distanza di sicurezza man… - papillonpa : … Governatore della Lombardia , Attilio Fontana , Governatore del Veneto , Luca Zaia - COVID-19 E I PROBLEMI DEGLI… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Sala

Per Carlo Federico Perno, virologo a capo del laboratorio di microbiologia dell’ospedale Niguarda di Milano, i giovani assembrati ai Navigli durante l’orario dell’aperitivo lo scorso 7 maggio senza ma ...Virginia Raggi: "L'Esercito sanificherà le chiese di Roma per la ripresa delle messe" Il 18 maggio in tutta Italia si torneranno a celebrare le messe. Non fanno eccezione le 337 parrocchie di Roma: pe ...