Milano, Sala “Con Fondo Mutuo Soccorso 4 milioni alle famiglie” (Di sabato 9 maggio 2020) “Dei 14 milioni raccolti per il Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano quattro milioni li diamo per il bisogno immediato delle famiglie piu’ in difficolta’, 2,5 milioni a nidi e materne privati e poi 2 milioni alle piccole iniziative nel mondo della cultura” spiega il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video sui social. pc/com Milano, Sala “Con Fondo Mutuo Soccorso 4 milioni alle famiglie” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Milano - Sala “Con Fondo Mutuo Soccorso 4 milioni alle famiglie”

Coronavirus : Sala - ‘raccolti 14 mln per Milano - a famiglie in difficoltà subito 4 mln’

NAVIGLI MILANO AFFOLLATI/ Sala : "Situazione migliorata grazie ai controlli" (Di sabato 9 maggio 2020) “Dei 14raccolti per ildidel Comune diquattroli diamo per il bisogno immediato delle famiglie piu’ in difficolta’, 2,5a nidi e materne privati e poi 2piccole iniziative nel mondo della cultura” spiega il sindaco diGiuseppein un video sui social. pc/com“Confamiglie” su Il Corriere della Città.

SkyTG24 : 'Le immagini di ieri, lungo i #Navigli, sono vergognose.' Nel video che ogni giorno posta sulle sue pagine social i… - rtl1025 : ?? 'Io non sono un politico da metafore, sono un politico da atti. O le cose cambiano oggi, non domani, è un ultimat… - TgLa7 : #milano, Sala, o cose cambiano o chiuderò #Navigli - ThaRaziel : RT @Acidelius: Caro Salah Al-din, abbiamo visto le immagini vere (non quelle fatte con zoom professionali, e non c'era nessun assembramento… - CorriereCitta : Milano, Sala “Con Fondo Mutuo Soccorso 4 milioni alle famiglie” -