Milan, Abbiati: «Ibrahimovic alla sua età è ancora competitivo»

Christian Abbiati celebra Zlatan Ibrahimovic: ecco le parole dell'ex portiere del Milan sull'attaccante svedese

Christian Abbiati, nel corso dell'intervista sull'app del Milan, si è soffermato sulla figura di Zlatan Ibrahimovic. Ecco i ricordi del portiere. «Aveva più motivazione e giocare contro l'ex squadre ti fa venire voglia di far vedere quanto vali. I vari campioni sono quelli che in allenamento danno il 100% come se fosse una partita. Le qualità le vediamo tutti, però la differenza la fa quella. alla sua età è ancora competitivo».

