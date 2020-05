Mibact, la Cultura non si ferma: dalla Campania “Gli occhi dell’Arte” (Di sabato 9 maggio 2020) “Gli occhi dell’arte” è il titolo del nuovo contributo video della Direzione Regionale Musei della Campania, pubblicato sul canale youtube del Mibact https://youtu.be/1owH2keLlOg per la campagna “La Cultura non si ferma”‘, promossa dal Ministero per i beni e le attività Culturali e per il Turismo, dove dall’inizio dell’emergenza coronavirus i musei, i parchi archeologici e gli istituti autonomi statali continuano a fornire contributi audiovisivi di ogni genere per permettere alle persone di conoscere e ammirare da casa il patrimonio Culturale nazionale. Le immagini del breve filmato si soffermano sugli occhi dei personaggi raffigurati nei dipinti e scolpiti nelle sculture custodite nei luoghi della Cultura in Campania. Gli sguardi dolci, sognanti, languidi, intensi, gelidi, malinconici, tristi, allegri e sognanti ... Leggi su ildenaro Archeologia - Paestum protagonista sul canale Youtube del Mibact per “La cultura non si ferma”

Coronavirus : il Mibact lancia il Gran virtual tour del patrimonio culturale

Mibact - la cultura non si ferma : le attività di parchi e musei si spostano su YouTube (Di sabato 9 maggio 2020) “Glidell’arte” è il titolo del nuovo contributo video della Direzione Regionale Musei della, pubblicato sul canale youtube delhttps://youtu.be/1owH2keLlOg per la campagna “Lanon si”‘, promossa dal Ministero per i beni e le attivitàli e per il Turismo, dove dall’inizio dell’emergenza coronavirus i musei, i parchi archeologici e gli istituti autonomi statali continuano a fornire contributi audiovisivi di ogni genere per permettere alle persone di conoscere e ammirare da casa il patrimoniole nazionale. Le immagini del breve filmato si sofno suglidei personaggi raffigurati nei dipinti e scolpiti nelle sculture custodite nei luoghi dellain. Gli sguardi dolci, sognanti, languidi, intensi, gelidi, malinconici, tristi, allegri e sognanti ...

_MiBACT : Torna #ArtYouReady, il #viaggioinitalia digitale attraverso i luoghi della cultura, il paesaggio e il patrimonio cu… - vincenzocarlon1 : RT @DirMuseiUmbria: Celebriamo la Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell'Olio 2020 con le scene di banchetto delle tombe Golini a… - gpglobalconsult : RT @AiseStampa: LA CULTURA NON SI FERMA: SUL CANALE YOUTUBE DEL MIBACT I CANTIERI PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTUR… - AiseStampa : LA CULTURA NON SI FERMA: SUL CANALE YOUTUBE DEL MIBACT I CANTIERI PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONI… - LauraLana16 : @_MiBACT ricordiamoci tutti gli addetti di teatro, danza e musica che sono stati completamente esclusi dai Decreti… -

Ultime Notizie dalla rete : Mibact Cultura La Cultura non si ferma, Mibact: in Albania con i Caschi Blu della cultura AgCult LA CULTURA NON SI FERMA: GLI OCCHI DELL’ARTE, NESSUNO TI HA MAI GUARDATO COSÌ

“Gli occhi dell’arte” è il titolo del nuovo contributo video della Direzione Regionale Musei della Campania, pubblicato sul canale youtube del Mibact https://youtu.be/1owH2keLlOg per la campagna La Cu ...

Covid, la cultura non va in vacanza. Eventi social per i musei di Crotone

Non si sono mai fermate le attività del Museo archeologico di Crotone e del Parco archeologico di Capocolonna durante l’emergenza da coronavirus. Grazie all’uso dei social, la soprintendenza per i ben ...

“Gli occhi dell’arte” è il titolo del nuovo contributo video della Direzione Regionale Musei della Campania, pubblicato sul canale youtube del Mibact https://youtu.be/1owH2keLlOg per la campagna La Cu ...Non si sono mai fermate le attività del Museo archeologico di Crotone e del Parco archeologico di Capocolonna durante l’emergenza da coronavirus. Grazie all’uso dei social, la soprintendenza per i ben ...