Mes, l’Eurogruppo trova l’accordo. Brindano Pd e renziani, il M5S ha paura di perdere la faccia (Di sabato 9 maggio 2020) Accordo trovato sulle linee di credito anti pandemia del Mes dai ministri delle Finanze dell’Eurozona. Ma la decisione finale per l’accesso spetta agli Stati membri. Il che significa che l’Italia dovrà esprimersi. Qui nasce un nuovo focolaio di polemiche, con il M5S che si mette di traverso per non fare la figuraccia di un ennesimo dietrofront. Il Pd invece “brinda”: «Finalmente una bella notizia», mentre i renziani si dicono più che soddisfatti. Di Maio in imbarazzo sul Mes «Si parla di circa 30 miliardi del Mes per l’Italia», dice un Di Maio sempre più imbarazzato. «Noi stiamo invece lavorando su un accordo per il recovery fund che vale tra i 1500 e i 2000 miliardi». Di tutt’altro parere Nicola Zingaretti, che definisce la linea di credito «una grande opportunità per ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - ultime notizie – In Italia oltre 30mila vittime e quasi 100mila guariti. In Lombardia diminuiscono i pazienti in terapia intensiva. L’Eurogruppo ha trovato l’accordo sul Mes

Sì al Mes - l'Eurogruppo si è accordato sulle linee di credito : per 10 anni a costi 'irrisori'. Ma dopo?…

Rinaldi_euro : IL MES SARA' NON SOLO CONDIZIONALE, MA CON LA TROIKA PREVENTIVA. Lo dice l'Eurogruppo. VI PREGO DIFFONDETE - Giorgiolaporta : E' servita una conferenza stampa a reti unificate di #Conte per vomitare su #Salvini e #Meloni l'accusa di diffonde… - simonabonafe : Eurogruppo conferma MES per spese sanitarie o legate all'emergenza coronavirus. Senza condizionalità. A differenza…

