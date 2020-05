Mattarella: “Cinema arte del sogno, che accompagni la rinascita dell’Italia” (Di sabato 9 maggio 2020) L’edizione 2020 dei David di Donatello, come ogni altro evento artistico, è stata diversa dalle precedenti, a causa dell’emergenza Coronavirus. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto tuttavia congratularsi con i vincitori. Ma soprattutto, ha espresso grande vicinanza e ringraziamento a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo. Gli auguri del Quirinale agli artisti Nella lettera inviata dal Quirinale alla Presidente dell’Accademia del Cinema, Piera Detassis, Mattarella esprime: “grande rammarico, quest’anno, per le ben note ragioni di sicurezza sanitaria”, a causa della quale “non è stato possibile organizzare al Quirinale la cerimonia di presentazione delle candidature ai David di Donatello”. Nonostante ciò, prosegue il Presidente, “desidero egualmente far pervenire a tutti ... Leggi su thesocialpost “Il traditore” trionfa ai David - Mattarella “Cinema arte del sogno”

Agenzia_Ansa : #david2020 Pierfrancesco Favino e Jasmine Trinca premiati come migliori attori protagonisti alla 58ma edizione del… - Agenzia_Ansa : Il messaggio del presidente Sergio Mattarella per il Davide di Donatello: 'Per superare la #crisi sognare con il… - Agenzia_Ansa : #david2020 Anche il ministro @dariofrance ha partecipato alla serata dei David di Donatello. 'Lunedì avremo un in… - RepubblicaTv : David 2020, Carlo Conti legge il messaggio di Mattarella: 'Il cinema è l'arte del sogno, necessaria per ricostruire… - venti4ore : traditore” trionfa David Mattarella Cinema arte del sogno” -

