Martina Fusco chi è? Biografia | età | altezza | Instagram e vita privata

Leggi su chenews

(Di sabato 9 maggio 2020) Scopriamo chi è la bellissima indossatrice ed ex concorrente di Ciao Darwin. Età, social,e tante altre curiosità(Foto dafanpage), è stata concorrente nella trasmissione Mediaset, Ciao Darwin, per poi successivamente far parte del cast di La pupa e il secchione. La bella napoletana è giovanissima, ma già ha avuto modo di farsi notare dal pubblico italiano.età edLa data esatta di nascita dinon è nota, ma sappiamo che oggi, la ragazza di Napoli ha 18 anni. La sua, è di 1.58.Ciao darwinsi è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione, come concorrente, ad una puntata di Ciao Darwin nel 2019. Nel game show, lei partecipò con la squadra dei Davide, e fu tanto ...