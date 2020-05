Manchester City: perché i Cityzens sono letali nei cross (Di sabato 9 maggio 2020) Il Manchester City di Guardiola è una squadra letale nel cross. Gli avversari faticano a leggere le giocate dei rivali Spesso il cross è un’arma offensiva statisticamente poco efficace. Il Manchester City di Guardiola è invece una squadra che sfrutta alla grande questa arma: tant’è che è in Premier nessuno ha più cross riusciti, quasi 5 a partita. Ciò avviene perché la preparazione a questa giocata è sublime. Non si tratta di palle alte o casuali, bensì di situazioni studiate, difficilissime da leggere per gli avversari. L’esempio classico nella slide sopra, ossia il gol di Sterling contro il Tottenham. L’ala destra (Bernardo Silva) riceve larga, col terzino avversario che esce su di lui. De Bruyne (la mezzala) va tempestivamente ad attaccare lo spazio alle spalle del laterale, aggredendo la ... Leggi su calcionews24 Juve - sogno De Bruyne : il Manchester City fissa il prezzo - Paratici ha un jolly da sfruttare

Manchester City: Aguero e Gabriel Jesus tirano con una costanza impressionante

Il Manchester City di Guardiola è una squadra letale nel cross. Gli avversari faticano a leggere le giocate dei rivali Spesso il cross è un'arma offensiva statisticamente poco efficace. Il Manchester

Il Manchester City di Guardiola è una squadra letale nel cross. Gli avversari faticano a leggere le giocate dei rivali Spesso il cross è un'arma offensiva statisticamente poco efficace. Il Manchester