“Mai arrendersi | mai disperare” | la regina Elisabetta esorta i sudditi e mostra le foto

(Di sabato 9 maggio 2020) “Mai, mai disperare“. È questo il monito che laha voluto dare ai suoi connazionali, in piena emergenza coronavirus, rivolgendosi al Paese in un discorso in tv per il VE Day, nel 75esimo anniversario della Vittoria sulla Germania nazista. La 94enne sovrana britannica, al suo secondo discorso alla nazione dall’esplosione della pandemia, ha esordito ricordando come il messaggio di oggi venga trasmesso a 75 anni esatti da quando suo padre, re Giorgio VI, annunciò alla radio la fine della II Guerra Mondiale in Europa. “Vi parlo oggi alla stessa ora in cui mio padre parlò esattamente 75 anni fa“, ha sottolineato Sua Maestà, con ledi Giorgio VI accanto, in un messaggio d’incoraggiamento patriottico e di conforto airegistrato nel Castello di Windsor dove si è isolata ...