M5S | ecco gli “onesti” | segretario di Toninelli assunto all’Anas con 250mila euro annui

(Di sabato 9 maggio 2020) Comunque i grillini tenteranno di rigirarla, la frittata della nomina di tal Massimiliano Gattoni all’Anas è ormai fatta. E fatta male. Nel senso che è terribilmente old style. Sa di Casta, di odioso privilegio. Anzi puzza più del tonno marcito nella scatoletta rimasta intonsa a scadenza avvenuta. Ricordate onestà-tà-tà-tà? Beh, rassegnatevi: la raffica è rimasta inceppata nella canna del mitra. I Cinquestelle hanno scoperto di avere famiglia e ora fanno tale e quale a quella banda di corrotti, disonesti, malversatori nonché saccheggiatori di pubbliche risorse da essi stessi sfanculati ai tempi del mitico Vaffa…day. Massimiliano Gattoni è il nuovo capo dell’Ict Anas Prendete appunto questo Gattoni. Lo hanno piazzato alla guida dell’Ict (Information and communication technologies) di Anas ...

davidealgebris : M5S: Bonafede mette a capo Carceri uno ben voluto dai Boss Mafiosi. Questo ne scarcera ben 400 ! ora Bonafede dice… - giacomo_81 : #Conte: 'Attivare oggi il #MES vorrebbe dire spaccare il #M5S' Ecco, uniamo l'utile al dilettevole: prendiamo in p… - fiordisale : Sondaggi Lega, Pd, M5S, FdI, FI, Renzi. ECCO I NUMERI CHOC. Sondaggi news - - Omantini : Sondaggi Lega, Pd, M5S, FdI, FI, Renzi. ECCO I NUMERI CHOC. Sondaggi news - - desyraf70 : RT @Giuly0013: #Orgoglio5Stelle Ecco perché dobbiamo fidarci solo del #GovernoConte E del #M5S ????. Se fosse per il cazzaroverde e fratelli… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S ecco

Formiche.net

BARI - Per la riapertura di parrucchieri e centri estetici in Puglia a partire dal 18 maggio l'ordinanza del presidente Michele Emiliano prevede alcuni obblighi e prescrizioni. Il servizio, ad esempio ...Il governo Conte 2 avrebbe mille motivi per togliere il disturbo. Ha affrontato la crisi pandemica compiendo molti errori e in uno stato spesso di conflitto con le Regioni. Ecco quali nell'analisi di ...