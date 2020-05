Luca Zaia e il Coronavirus che «se perde forza vuol dire che è artificiale» (Di sabato 9 maggio 2020) Secondo il governatore del Veneto Luca Zaia se il Coronavirus SARS-COV-2 inizia a perdere forza potrebbe voler dire “che è artificiale“. Lo ha detto oggi rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della consueta conferenza stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia). “Un virus, in natura, non perde forza con questa velocità. Se perde forza allora potrebbe essere artificiale – ha spiegato – magari sono le temperature, magari il virus si è spompato, magari se ne va definitivamente e non avremo la recidiva autunnale. Se volete che vi dica la mia personale opinione, non da scienziato, sono d’accordo con questa teoria del virus più debole. Si è scritto molto su questa storia che se ne va velocemente. Sono d’accordo con Remuzzi (Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto di ricerche ... Leggi su nextquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Luca Zaia : “Spero che il Governo si decida a dire qualcosa per il 18 maggio”

