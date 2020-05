L'origine, le mutazioni e la fine: tutti i misteri sul coronavirus (Di sabato 9 maggio 2020) Francesca Bernasconi I ricercatori di tutto il mondo stanno studiando il nuovo coronavirus, per conoscerne ogni suo aspetto. Ma ci sono ancora molte zone oscure, che rendono il Sars-CoV-2 uno sconosciuto sotto diversi punti di vista È stato studiato e analizzato da tutti i punti di vista, dall'origine alla modalità di diffusione. Ma il nuovo coronavirus, colpevole della pandemia che ha messo il mondo il ginocchio, rimane in parte ancora un mistero. Nonostante le numerose ricerche, infatti, la sua provenienza è ancora incerta e le previsioni sulla fine dell'emergenza discordanti. Ecco tutti i buchi neri sulla conoscenza del Covid-19. Da dove viene il nuovo coronavirus? Secondo i principali virologi, l'origine del nuovo coronavirus è naturale. Il Sars-CoV-2, infatti, deriva da un patogeno presente nei pipistrelli, mammiferi considerati "serbatoi ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 maggio 2020) Francesca Bernasconi I ricercatori di tutto il mondo stanno studiando il nuovo, per conoscerne ogni suo aspetto. Ma ci sono ancora molte zone oscure, che rendono il Sars-CoV-2 uno sconosciuto sotto diversi punti di vista È stato studiato e analizzato dai punti di vista, dall'alla modalità di diffusione. Ma il nuovo, colpevole della pandemia che ha messo il mondo il ginocchio, rimane in parte ancora un mistero. Nonostante le numerose ricerche, infatti, la sua provenienza è ancora incerta e le previsioni sulladell'emergenza discordanti. Eccoi buchi neri sulla conoscenza del Covid-19. Da dove viene il nuovo? Secondo i principali virologi, l'del nuovoè naturale. Il Sars-CoV-2, infatti, deriva da un patogeno presente nei pipistrelli, mammiferi considerati "serbatoi ...

“Se il virus perde forza vuol dire che è artificiale. Un virus in natura non perde forza con questa velocità”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, rispondendo a una domanda dei giornalist ...

Nelle ultime settimane l'Italia registra un notevole calo dei numeri dell'epidemia da coronavirus. Le colonnine dei dati diffusi ogni giorno dalla Protezione civile fotografano l'effetto positivo dell ...

